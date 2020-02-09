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Концерты Наргиз отменяют без объяснений

Новости. Общество
21:40, 09 Февраля 2020
фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

По словам Наргиз, на кассах, где люди приобретали билеты, отказываются делать возвраты, пишет издание "РИА Новости".

"Возвратить билеты, как оказалось, вы не имеете возможности, так как "ждут денег от организаторов, и в кассах денег на возврат нет". Так что же это получается, господа? Промоутеры организовали концерты, потом их сами же отменили, а люди не могут обратно получить свои деньги? И, подводя итог, кто же остается виноватым? Ну конечно же, Наргиз!", – написала певица в Instagram.

Наргиз предположила, что существуют определенные люди, которые заинтересованы в ее "творческом и моральном уничтожении". Именно эти люди, считает артистка, спланировали эту ситуацию с отменой выступлений, а также "проплаченную травлю в соцсетях.

"Удивляться подобным выпадам я, собственно, перестала, хотя привыкнуть к подобному не смогу никогда. Единственная просьба к "организаторам": верните людям деньги!", – заключила она.

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