Конвоиры накормили собак в петрозаводском приюте

Сотрудники отдела конвоирования посетили первый петрозаводский общественный приют для бездомных животных.

В рамках благотворительной акции сотрудники отдела конвоирования посетили первый петрозаводский общественный приют для бездомных животных. Работники УФСИН Карелии передали приюту корма.



«Мы рады любой помощи! Поэтому очень благодарны сотрудникам отдела конвоирования за их визит. Приюту требуются рабочие руки. Надо ремонтировать будки, зимой чистить снег, вольеры, выгуливать животных. Кроме того, нашим питомцам всегда требуются внимание и ласка», - рассказали волонтеры приюта.



Активисты показали гостям вольеры, в которых содержат животных, рассказали о работе приюта и о правилах ухода за животными.





