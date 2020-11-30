Коронавирус может помешать открытию мобильного катка в центре Петрозаводска

Каток с искусственным льдом в ближайшее время не установят на площади Кирова у новогодней елки.

Судьба мобильного катка, который впервые в прошлом году был установлен в новогоднем городке на площади Кирова, до сих пор неизвестна из-за эпидситуации.

"На данным момент вопрос рассматривается. Все будет зависеть от эпидемической обстановки", - сообщили "Столице на Онего" в Минспорта Карелии.

Напомним, каток открылся в прошлом году 28 декабря, а закрылся в конце марта. Его стоимость с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов - около 18 млн рублей. Площадь катка - 800 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься более 100 жителей и гостей города.