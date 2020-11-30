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Коронавирус может помешать открытию мобильного катка в центре Петрозаводска

Новости. Общество
16:20, 01 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Каток с искусственным льдом в ближайшее время не установят на площади Кирова у новогодней елки.

Судьба мобильного катка, который впервые в прошлом году был установлен в новогоднем городке на площади Кирова, до сих пор неизвестна из-за эпидситуации.  

"На данным момент вопрос рассматривается. Все будет зависеть от эпидемической обстановки", - сообщили "Столице на Онего" в Минспорта Карелии.

Напомним, каток открылся в прошлом году 28 декабря, а закрылся в конце марта. Его стоимость с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов - около 18 млн рублей. Площадь катка - 800 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься более 100 жителей и гостей города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-01 17:05:39
Да не очень то и надо, чтобы эта страшная лужа за 18 млн. рублей маячила в центре города и портила его облик. Отмыли денежки на катке, теперь можно и не устанавливать, а то ещё кого-нибудь придавят ворота этого злосчастного катка.
агрекалчнутый
2020-12-01 16:52:24
Офигеть. У нас целое министерство есть для этого ? Сколько там штук должностей ?
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