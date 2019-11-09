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Новости. Общество
13:25, 09 Ноября 2019
фото: Минспорта Карелии

Смотрим, как на площади Кирова устанавливают каток (ВИДЕО)

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Министерство спорта Карелии подготовило ролик о том, как на площади Кирова в Петрозаводске устанавливают мобильный каток с искусственным льдом

Вот как проводятся монтажные работы - песок, пеноплекс, гидроизоляционная пленка и айсматы. Следующий этап – заливка и наращивание льда до 10 см.

Напомним, стоимость мобильного катка с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов составит около 18 млн рублей.

"Мобильный каток позволит не зависеть от погодных условий: начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта. Площадь катка - 800 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься более 100 жителей и гостей города. Будет организован прокат коньков и питания", - рассказали в Минспорта.

Открытие катка запланировано на декабрь.

 

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Комментарии

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12345
2019-11-09 14:28:25
Каток - на пару месяцев. Вместо этого катка можно было бы десяток квартир для расселения аварийного фонда купить, а каток и рядом на "Юности" есть
кир
2019-11-09 13:53:44
Когда коту заняться нечем, он лижет яйца. Во дворах много хоккейных площадок было. Теперь частное мурло все пространства машинами заставило.
Гость
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