Смотрим, как на площади Кирова устанавливают каток (ВИДЕО)

Министерство спорта Карелии подготовило ролик о том, как на площади Кирова в Петрозаводске устанавливают мобильный каток с искусственным льдом

Вот как проводятся монтажные работы - песок, пеноплекс, гидроизоляционная пленка и айсматы. Следующий этап – заливка и наращивание льда до 10 см.

Напомним, стоимость мобильного катка с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов составит около 18 млн рублей.

"Мобильный каток позволит не зависеть от погодных условий: начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта. Площадь катка - 800 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься более 100 жителей и гостей города. Будет организован прокат коньков и питания", - рассказали в Минспорта.



Открытие катка запланировано на декабрь.