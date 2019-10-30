Мобильный каток начали устанавливать в центре Петрозаводска

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На площади Кирова проводятся работы по укладку основания для мобильного катка.
Укладку проводит Центр спортивной подготовки. После ноябрьских праздников приступят к монтажу монтаж конструкций. Все работы планируют завершить к декабрю, сообщили в паблике Минспорта Карелии.
Напомним, стоимость мобильного катка с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов составит около 18 млн рублей.
"Мобильный каток позволит не зависеть от погодных условий: начать сезон в начале декабря и закончить в конце марта. Площадь катка - 800 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься более 100 жителей и гостей города. Будет организован прокат коньков и питания", - рассказали в Минспорта.
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