Коронавирус наступает: главный инфекционист Минздрава России порекомендовал надеть маски

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов допустил рост числа заболевших COVID-19 до 100 тыс. в сутки, и порекомендовал вакцинироваться и носить маски.

«Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тыс. в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски», — приводит ТАСС слова Чуланова.

Он отметил важность вакцинации от гриппа из-за растущих показателей заболеваемости. По его словам, для удобства, вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно одновременно.

«Ни ВОЗ, ни мы в рекомендациях не видим никаких противопоказаний и рисков. Не надо бояться. В одно плечо грипп, в другое — COVID-19, и вы защищены», — добавил Чуланов.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе на 10,5% превысило показатель прошлой. За последние семь дней штаб зарегистрировал 372 485 заражений против 337 187 за предыдущий аналогичный период. Увеличилось и количество пациентов, которым потребовалась госпитализация: если с 5 по 11 сентября в стране госпитализировали 23 513 заболевших, то с 12 по 18 сентября — 25 726, или почти на 10% больше.

Напомним, что, по данным управления Роспотребнадзора Карелии, за неделю в республике зарегистрировано 3125 случая заболеваний Covid-19. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 37,7%.