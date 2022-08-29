За неделю в Карелии более 3 тысяч человек заразились коронавирусом

За минувшую неделю в республике был зафиксирован рост числа инфицированных коронавирусом на 37 процентов, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

По данным ведомства, на 19 сентября в Карелии лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 150 603 человек, из них дети до 17 лет – 19 975 (13,3%), лица старше 65 лет – 24 946 (16,6%).

За неделю зарегистрировано 3125 случая заболеваний Covid-19, по сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 37,7%. Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.