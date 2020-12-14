Коронавирус унес еще две жизни в Карелии

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии на 15 декабря составляет 129 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался 58-летний житель Петрозаводска и 85-летняя жительница села Михайловское Олонецкого района. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии на 15 декабря составляет 129 человек. Всего инфицированы за время пандемии 21946 человек, выздоровели 13988 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3465,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1827,1 случая, по Северо-Западу – 2690,8.