Коронавирус унес жизнь еще одного человека в Карелии

Число смертей от кронавирусной инфекции в республике увеличилось до 1478.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована одна смерть от COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1478 человек. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 10 апреля в регионе зарегистрированы 132412 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17303 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 115 инфицированных (7 - дети), из них непривитых – 92 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 314 пациентов, в состоянии средней тяжести – 283 человека, в тяжёлом – 28 (из них непривитых - 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 128958 человек, за последние сутки – 319.