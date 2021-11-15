Коронавирус унес жизни еще 1 181 россиянина

Оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистку за минувшие сутки.

По данным на 9 декабря, за сутки в России подтвержден 1 181 летальный исход от коронавируса. Сутками ранее показатель был ниже - 1 179 смертей. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 286 004 пациента.

За последние сутки в России выявлено 30 209 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 247 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Сутками ранее этот показатель был 30 752.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 925 806 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 637 861.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 35 794 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 декабря остаются 1 659 852 человека.

Напомним, за сутки в Карелии выявлены 262 инфицированных, выздоровели 245 человек, зарегистрировано две смерти.