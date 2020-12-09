Коронавирус унес жизни еще трех человек в Карелии

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Карелии умерли еще три пациента с коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался петрозаводчанин 1951 года рождения, в инфекционном отделении Сегежской центральной районной больницы скончался житель Сегежи 1961 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница поселка Мелиоративный 1924 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Карелии умер от коронавируса 121 человек, согласно официальным данным.

Согласно данным на десятое декабря, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии превысило 20 тысяч человек.