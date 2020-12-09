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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии превысило 20 тысяч человек

Новости. Общество
09:21, 10 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки в Карелии выявлено 427 инфицированных COVID-19, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии за последние 24 часа подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, 427 человек заразились COVID-19, выписаны по выздоровлению 318 пациентов.

За время пандемии коронавируса в Карелии общее число инфицированных составило 20068 человек, выздоровел 12281 пациент, умер 121 ковидный больной.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3128 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1731,7 случая, по Северо-Западу – 2462,4.

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