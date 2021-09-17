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Коронавирус в Карелии унес жизни еще четырех человек

Новости. Общество
09:27, 18 Сентября 2021
фото: © Егор Алеев / ТАСС

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Всего с начала пандемии в Карелии умерло 827 ковидных больных.

По данным на 18 сентября, в Карелии подтверждены еще 4 смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 827, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 150 инфицированных, из которых 148 были не привиты. Из 150 инфицированных заболевших — 146, средней тяжести —39, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 607 пациентов с коронавирусом. Пять пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один на инвазивной ИВЛ.

За сутки 169 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63691 человека. За все время выздоровел 60521 пациент.

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