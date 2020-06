Коронавирус в России не связан с технологией 5G, потому что у нас ее почти не используют

Заявления о якобы вреде технологии мобильной связи 5G для человеческого организма и появлении коронавируса из-за сетей пятого поколения не имеют оснований, особенно, в России.

Об этом заявил в ходе конференции "Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях" замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"У нас 5G в России развивается очень локально из-за объективных проблем с использованием радиочастного спектра. В никаких сёлах, посёлках и крупных населённых пунктах за исключением отдельных городов – миллионников даже опытных зон сейчас нет", - пояснил Иванов. Почему, он считает такие заявления "бредом", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".