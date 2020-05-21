Коронавирусная инфекция показала, насколько важны социальные поправки в Конституцию России

Политолог Анатолий Цыганков рассказал, почему меры социальной поддержки, закрепленные в Конституции, оказались особенно актуальны сейчас, в период пандемии.

"Конституционные нормы порой представляются гражданам некими абстрактными правовыми установками, формулирующими то, что и без того очевидно. Потому, когда в качестве поправки в Конституцию России предложили вписать норму об адресной социальной поддержке граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат (такой пункт появился в статье 75 Конституции РФ), то в марте месяце этого года - совсем недавно - это воспринималось в виде обычной декларации. И если б не несчастье с пандемией коронавируса, то не скоро поняли мы, насколько важную поправку предлагает президент В. Путин включить в Конституцию России.

Тут-то и выяснилось насколько важно, когда государство берёт на себя ответственность за жизнь своих граждан, не только от смерти их спасая, в прямом смысле этого слова, но и упреждая социальную катастрофу".

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