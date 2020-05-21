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Коронавирусная инфекция показала, насколько важны социальные поправки в Конституцию России

Новости. Общество
14:05, 22 Мая 2020
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Политолог Анатолий Цыганков рассказал, почему меры социальной поддержки, закрепленные в Конституции, оказались особенно актуальны сейчас, в период пандемии.

"Конституционные нормы порой представляются гражданам некими абстрактными правовыми установками, формулирующими то, что и без того очевидно. Потому, когда в качестве поправки в Конституцию России предложили вписать норму об адресной социальной поддержке граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат (такой пункт появился в статье 75 Конституции РФ), то в марте месяце этого года - совсем недавно - это воспринималось в виде обычной декларации. И если б не несчастье с пандемией коронавируса, то не скоро поняли мы, насколько важную поправку предлагает президент В. Путин включить в Конституцию России. 

Тут-то и выяснилось насколько важно, когда государство берёт на себя ответственность за жизнь своих граждан, не только от смерти их спасая, в прямом смысле этого слова, но и упреждая социальную катастрофу". 

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-05-22 14:49:30
Что за бред от Цыганкова? Не ожидал.
David
2020-05-22 14:43:48
Тошнотворное зрелище!
Григорий
2020-05-22 14:37:57
Как нам постоянно втирают и навязывают голосование по Конституции, а вот мне кажется, что никакие поправки не помогут, пока не начнётся реальная борьба с коррупцией и воровством, может даже по "предложению Лукашенко", где прозвучала
новый
2020-05-22 14:25:53
Политолог - это должность, звание или кличка ? Кстати, хде Реут ?
Руслан
2020-05-22 14:16:10
Как же этот политолог беспросветно или любит власть , даже основную цель поправок в Конституцию не видит или не хочет видеть .
кир
2020-05-22 14:32:56
Руслан, вы без власти совсем никто. И не надо выпендриваться.
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