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Коронавирусная инфекция унесла жизни еще трех человек в Карелии

Новости. Общество
09:17, 21 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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Общее число скончавшихся больных в Карелии, у которых был обнаружен COVID-19, достигло 83 человек.

Как сообщает оперштаб, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции.

Житель Петрозаводска 1955 года рождения и жительница села Святозеро 1946 года рождения скончались в Республиканской инфекционной больнице, житель поселка Валдай 1956 года рождения скончался в инфекционном отделении Медвежьегорской ЦРБ. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, заявляют в оперативном штабе.

Согласно официальной статистике, за все время пандемии коронавируса в карельских клиниках скончались 83 человека.

Общее число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2020-11-21 11:10:38
Российские простолюдины крайне невежливы. Надо бы чиновников пропускать вперёд...
ANT
2020-11-21 10:16:53
Какие могут быть сопутствующие заболевания в 65 лет!? Их же теперь назвали молодыми и на них пахать и пахать нужно. Главный озадачился, что тесты делают двое суток, а ему не известно что в Карелии тесты делают две недели!
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