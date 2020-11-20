Коронавирусная инфекция унесла жизни еще трех человек в Карелии

Общее число скончавшихся больных в Карелии, у которых был обнаружен COVID-19, достигло 83 человек.

Как сообщает оперштаб, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции.

Житель Петрозаводска 1955 года рождения и жительница села Святозеро 1946 года рождения скончались в Республиканской инфекционной больнице, житель поселка Валдай 1956 года рождения скончался в инфекционном отделении Медвежьегорской ЦРБ. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, заявляют в оперативном штабе.

Согласно официальной статистике, за все время пандемии коронавируса в карельских клиниках скончались 83 человека.

Общее число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии.