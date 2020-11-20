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В Карелии число зараженных COVID-19 превысило 12 тысяч человек с начала пандемии

Новости. Общество
09:14, 21 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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По данным на субботу, 21 ноября, в республике подтверждены 360 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Петрозаводске за день COVID-19 выявлен у 360 человек, сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом. Из этого числа заболевших – 308 человек, из них 58 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 255 человек, в Медвежьегорском районе – 8 человек (Медвежьегорск – 4, село Паданы – 1, поселок Пиндуши – 3), в Костомукше – 27 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (Пряжа – 1, поселок Матросы – 1), в Прионежском районе – 19 человек (поселок Деревянка – 1, поселок Новая Вилга – 3, поселок Шуя – 6, поселок Мелиоративный – 3, СНТ «Сфера» - 1, поселок Ладва – 2, поселок Кварцитный – 1, село Заозерье – 1, деревня Уя – 1), в Сегежском районе – 26 человек (Сегежа – 18, поселок Надвоицы – 7, поселок Волдозеро - 1), в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 6, село Видлица -1, деревня Тукса – 1, деревня Коткозеро – 1, деревня Мегрега – 1), в Беломорске – 5 человек, в Лахденпохья – 3 человека, в Суоярвском районе – 4 человека (Суоярви – 3, поселок Лахколампи – 1), в поселке Лоухи – 1 человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Карелии достигло 12129 человек.

По данным на субботу, 21 ноября, увеличилось число погибших после заражения ковидом. За день скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее число жертв пандемии достигло 83 человек.

Выздоровели еще 489 человек: в Петрозаводске - 342, в Костомукше – 4, в Пудожском районе –7, в Медвежьегорском районе – 9, в Муезерском районе – 2, в Прионежском районе – 24, в Пряжинском районе – 10, в Кондопожском районе – 20, в Суоярвском районе – 7, в Беломорском районе – 7, в Кемском районе – 6, в Лахденпохском районе – 10, в Лоухском районе – 2, в Олонецком районе – 2, в Питкярантском районе – 5, в Сегежском районе – 19, в Сортавальском районе – 12, в Калевальском районе – 1.

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