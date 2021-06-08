«Коронавирусный» рост безработицы в Карелии закончился, заявили в Управлении труда

Уровень общей безработицы в Карелии снизился до 7,6% — это ниже показателя, который был зафиксирован перед началом пандемии коронавируса.

Такие данные были представлены на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике, где обсуждалась ситуация на рынке труда в Карелии.

По словам заместителя начальника Управления труда и занятости Карелии Натальи Кушнеровой, с начала года численность безработных снизилась на 2,5 тыс. человек, а количество занятых выросло на 4 тыс. Что повлияло на снижение безработицы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».