Корпорация развития Республики Карелия проводит обучение нового поколения предпринимателей

В Петрозаводске состоялся бизнес-лагерь для подростков от 14 до 17 лет.

Организаторами обучающего мероприятия выступили Корпорация развития Республики Карелия и бизнес-школа для детей "Факультет Z".

За пять дней работы бизнес-лагеря его участники изучили основы создания и запуска бизнес-проекта, получили опыт командной работы и навык принятия самостоятельных решений, а также встретились с предпринимателями города.

Новые навыки и компетенции ребята осваивали в формате деловой игры. Такой способ обучения помог им выбрать оптимальную бизнес-идею, провести исследование рынка, научиться вести переговоры и освоить методы продвижения продукта. Участники создавали рекламные видеоролики, вели коммерческие аккаунты в соцсетях, перенимали опыт успешных х предпринимателей региона.

Завершающим этапом обучения стала ярмарка продаж, на которой участники смогли проверить разработанный ими продукт в действии – на реальных покупателях. Ярмарка показала, насколько верно ребята смогли определить потребности рынка и грамотно упаковать свой продукт.

Образовательная программа бизнес-лагеря оказалась очень насыщенной. Будущие предприниматели не только получили сертификаты о прохождении обучения, но и получили мощный заряд эмоций и колоссальный опыт для успешного запуска своего бизнеса в будущем.

"Бизнес-лагерь можно оценить как весьма успешное мероприятие. Мы получили массу положительных отзывов от ребят. В 2021 года мы рассчитываем повторено провести данную образовательную программу", – прокомментировала руководитель Центра обучающих и международных программ Корпорации развития Республики Карелия Наталья Багрова.