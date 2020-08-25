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Корпорация развития Республики Карелия проводит обучение нового поколения предпринимателей

Новости. Общество
10:04, 26 Августа 2020
фото: © Корпорация развития Республики Карелия
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В Петрозаводске состоялся бизнес-лагерь для подростков от 14 до 17 лет.

Организаторами обучающего мероприятия выступили Корпорация развития Республики Карелия и бизнес-школа для детей "Факультет Z".

За пять дней работы бизнес-лагеря его участники изучили основы создания и запуска бизнес-проекта, получили опыт командной работы и навык принятия самостоятельных решений, а также встретились с предпринимателями города.

Новые навыки и компетенции ребята осваивали в формате деловой игры. Такой способ обучения помог им выбрать оптимальную бизнес-идею, провести исследование рынка, научиться вести переговоры и освоить методы продвижения продукта. Участники создавали рекламные видеоролики, вели коммерческие аккаунты в соцсетях, перенимали опыт успешных х предпринимателей региона.

Завершающим этапом обучения стала ярмарка продаж, на которой участники смогли проверить разработанный ими продукт в действии – на реальных покупателях. Ярмарка показала, насколько верно ребята смогли определить потребности рынка и грамотно упаковать свой продукт.

Образовательная программа бизнес-лагеря оказалась очень насыщенной. Будущие предприниматели не только получили сертификаты о прохождении обучения, но и получили мощный заряд эмоций и колоссальный опыт для успешного запуска своего бизнеса в будущем.

"Бизнес-лагерь можно оценить как весьма успешное мероприятие. Мы получили массу положительных отзывов от ребят. В 2021 года мы рассчитываем повторено провести данную образовательную программу", – прокомментировала руководитель Центра обучающих и международных программ Корпорации развития Республики Карелия Наталья Багрова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-26 11:47:28
Поигрались в предпринимателей, интересно во сколько эти игры обошлись бюджету.
Leopol'd
2020-08-26 10:52:50
Чему могут научить те, кто просто проедает бюджетные деньги?!
grisha
2020-08-26 10:37:22
Неплохой бизнес сам по себе, это как раз обучение других бизнесу. Предпринимательская жилка есть у очень небольшого количества людей, большинство должно не "предпринимать", а выполнять конкретную работу. Создавать нужно рабочие места, а не поощрять паразитирование.
Кузьма
2020-08-26 10:07:05
Экс- руководительницу Анну пригласят?
Вот она бы могла много чего рассказать, и про саму бесполезную корпорацию,где уже 5-6 директоров поменялись и сколько сотен миллионов потрачено на этот "орган"!?!?!
Гость
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