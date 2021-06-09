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Коррекционная программа из Карелии для работы с наркозависимыми заключенными признана лучшей в России

Новости. Общество
14:59, 10 Июня 2021
фото: © УФСИН России по Карелии

Психокоррекционная программа для работы с наркозависимыми осужденными, подготовленная работниками психологической лаборатории ЛИУ-4 в Сегежском районе, стала победителем всероссийского конкурса, посвященного Международному дню борьбы с наркотиками.

В Федеральной службе исполнения наказаний в рамках месячной акции, посвященной борьбы с наркотиками, состоялся финальный этап конкурса на лучшую психокоррекционную программу для работы с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.

Первый и второй этапы конкурса были организованы в территориальных органах и межрегиональных отделах психологической работы ФСИН России.

На финальном этапе конкурса было представлено 14 психокоррекционных программ. Членами конкурсной комиссии были определены лучшие работы.

Лучшей на конкурсе была признана «Психокоррекционная программа для работы с осужденными, имеющими алкогольную зависимость «Коррекция алекситимии у осужденных с химической зависимостью путем использования психотехник гештальт-терапии», подготовленная начальником психологической лаборатории лечебного исправительного учреждения -4 УФСИН Карелии Кондратовой И.В. в соавторстве с психологом психологической лаборатории Заблоцкой М.И.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-10 15:22:45
А чего первый урка в шеренге не по росту стоит ? Пахан что ли ?
кир
2021-06-10 15:06:08
Блеф. На волю выйдут - всем отомстят.
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