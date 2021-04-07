Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон

Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.

Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники в битве за урожай очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.

Самые частые – это обострение хронических заболеваний суставов, позвоночника, различные травмы, растяжения, ушибы, а также скачки давления, головокружения, головные боли. Но особенно часто с этими проблемами весной и в дачный сезон сталкиваются пожилые люди – наши родители, бабушки и дедушки.

Что сделать, чтобы у самых родных и близких сил и здоровья хватило не только на посадку, но и уход за грядками, а главное, на сбор урожая? Подготовить организм к дачному сезону вместе с Костной клиникой.

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