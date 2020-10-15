890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель поселка Карелии, пропавший по дороге на работу, найден мертвым 3
Сегодня 11:38
Водитель легковушки чуть не сбил семь человек на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 4
15.10.2020 16:38
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом 3
15.10.2020 21:41
В Петрозаводске автомобиль снес торговый павильон (ВИДЕО) 4
15.10.2020 16:52
Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека
15.10.2020 23:30

Костная клиника предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен

Новости. Общество
10:40, 16 Октября 2020
фото: © "Костная клиника"
Загрузка...

Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.

На сегодняшний день медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) – уникальная малоинвазивная методика лечения варикозной болезни, заключающаяся в воздействии лазерного излучения на венозную стенку.

За пределами России эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) уже давно получила признание и стала основным видом лечения варикозного расширения вен, и еще не так давно была доступна для российских пациентов только в столичных клиниках. В 2013 году "Костная клиника" стала первым медицинским учреждением в Петрозаводске, представившим методику ЭВЛК. На данный момент хирургом-флебологом "Костной клиники" Мозгуновым Михаилом Валерьевичем проведено более 1500 операций с положительным результатом.

Подробнее о том, как проводится операция и как на нее записаться, чтобы раз и навсегда решить проблему варикозного расширения вен, читайте здесь.

Запись на консультацию по телефону 8 (8142) 59-90-03

"Костная клиника"

Адрес: ул. Лизы Чайкиной, 5

Сайт: костнаяклиника.рф

"ВКонтакте": vk.com/kostnaya.klinika

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

15.10.2020 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»