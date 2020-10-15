Костная клиника предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен

Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.

На сегодняшний день медицина предлагает современные и эффективные методы лечения варикозного расширения вен, один из них – эндовенозная лазерная коагуляция.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) – уникальная малоинвазивная методика лечения варикозной болезни, заключающаяся в воздействии лазерного излучения на венозную стенку.

За пределами России эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) уже давно получила признание и стала основным видом лечения варикозного расширения вен, и еще не так давно была доступна для российских пациентов только в столичных клиниках. В 2013 году "Костная клиника" стала первым медицинским учреждением в Петрозаводске, представившим методику ЭВЛК. На данный момент хирургом-флебологом "Костной клиники" Мозгуновым Михаилом Валерьевичем проведено более 1500 операций с положительным результатом.

Подробнее о том, как проводится операция и как на нее записаться, чтобы раз и навсегда решить проблему варикозного расширения вен, читайте здесь.

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