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Костомукшская компания "Ягоды Карелии" открывает производства в других районах республики

Новости. Общество
15:57, 22 Января 2021
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Компания "Ягоды Карелии", зарегистрированная в Костомукше, расширяет производство и размещает новые мощности в других районах республики.

Об этом сообщил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, "Ягоды Карелии" собираются выращивать в Калевальском и других районах республики различные ягодные культуры: жимолость, смородину, облепиху, черноплодную рябину. Компания покупает производственные помещения и специальную технику. Выращенные ягоды будут предназначены для профильного производства варенья, соков и другой продукции, размешенного в Костомукше.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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