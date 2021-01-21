Костомукшская компания "Ягоды Карелии" открывает производства в других районах республики

Компания "Ягоды Карелии", зарегистрированная в Костомукше, расширяет производство и размещает новые мощности в других районах республики.

Об этом сообщил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, "Ягоды Карелии" собираются выращивать в Калевальском и других районах республики различные ягодные культуры: жимолость, смородину, облепиху, черноплодную рябину. Компания покупает производственные помещения и специальную технику. Выращенные ягоды будут предназначены для профильного производства варенья, соков и другой продукции, размешенного в Костомукше. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".