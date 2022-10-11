Котельная военного госпиталя в Петрозаводске перестала дымить

В столице Карелии завершены работы по реконструкции старой котельной госпиталя Минобороны, на которую жаловались горожане.

«ПКС-Тепловые сети» и Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны России по Западному военному округу завершили работы по оптимизации систем теплоснабжения военного госпиталя в Петрозаводске. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Здание котельной построено в 1938 году. Котлы работали на угле круглый год − необходимо было снабжать госпиталь горячей водой. Топливо при сжигании выделяло дым, от которого страдали жители ближайших домов. Эта тема обсуждалась на одном из совещаний в правительстве республики. Решение вопроса удалось найти совместно с Минобороны. Котельную начали модернизировать в середине года.

Теперь система теплоснабжения корпусов питается от городских сетей. Кроме прокладки трубопровода потребовалась установка тепловой камеры. Аппарат отечественного производства не требует для обслуживания большого количества персонала, работает автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха. Изначально планировалось, что работы завершат в 2023 году, но переподключение удалось осуществить в кратчайшие сроки.