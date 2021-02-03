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"Ковидные пальцы": назван необычный симптом COVID-19

Новости. Общество
19:40, 04 Февраля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Покраснение пальцев ног может свидетельствовать о развитии COVID-19.

Об этом рассказал Express врач Хусейн Абде, информирует РИА Новости.

По его словам, некоторые пациенты, заразившиеся коронавирусом, жаловались на опухание нижних конечностей и ощущение жжения.

"Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание", — предупредил специалист.

Абде подчеркнул, что ощущения при "ковидных пальцах" схожи с крапивницей или ветряной оспой и требуют незамедлительной медицинской помощи.

Среди основных симптомов COVID-19 врачи выделяют повышение температуры тела, сухой (или с небольшим количеством мокроты) кашель, одышку, боли в мышцах, утомляемость, нарушение обоняния, потерю вкуса. Реже заражение коронавирусом SARS-CoV-2 проявляется через головную боль, тошноту, рвоту, диарею.

Клинические признаки COVID-19 сходны с симптомами многих респираторных заболеваний, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

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