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Ковидом в Карелии заболевают все меньше, а число смертей от COVID-19 стабильно держится в количестве трех за сутки

Новости. Общество
09:37, 28 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За последние сутки в Карелии зарегистрировано трое умерших от коронавируса и 95 заразившихся COVID-19, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 62-летний петрозаводчанин, в Республиканской инфекционной больнице умер 70-летний житель Поросозера, в Кондопожской ЦРБ скончалась 83-летняя местная жительница. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 306 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 95 человек. Из этого числа заболевших – 87 человек, из них 24 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных составляет 40928 человек.
Выздоровели 36741, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 125 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6634,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2885,8 случая, по Северо-Западу – 5096,8.

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