Козы погибли в огне на севере Карелии

В Костомукше хозпостройка сгорела вместе с животными.

Как сообщили в пожарно-спасательном отряде Костомукши, 8 ноября в 3.28 на улице Зеленой, 20 загорелась хозпостройка, в которой находились две козы.

К ликвидации пожара привлекались 9 человек и одна единица техники пожарно-спасательного подразделения Костомукши.

В результате пожара хозпостройка сгорела полностью, а с ней и животные – две козы.