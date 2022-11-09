Козы погибли в огне на севере Карелии

В Костомукше хозпостройка сгорела вместе с животными.
Как сообщили в пожарно-спасательном отряде Костомукши, 8 ноября в 3.28 на улице Зеленой, 20 загорелась хозпостройка, в которой находились две козы.
К ликвидации пожара привлекались 9 человек и одна единица техники пожарно-спасательного подразделения Костомукши.
В результате пожара хозпостройка сгорела полностью, а с ней и животные – две козы.
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