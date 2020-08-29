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КПРФ обжалует в суде норму о трехдневном голосовании на выборах

Новости. Политика
20:40, 29 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Юридическая группа КПРФ подала в Верховный суд России заявление об отмене решения ЦИК РФ о трехдневном голосовании.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

По словам Афонина, юридическая группа КПРФ во главе с депутатом Госдумы Синельщиковым подготовила и отправила в Верховный суд исковое заявление об отмене решения ЦИК РФ о трехдневном голосовании.

"В заявление мы вынесли серьезные юридические аргументы, - заявил Афонин. - Конечно, мы не тешим себя иллюзиями о том, что власть повернет все вспять и не будет проводить в сентябре это трехдневное голосование. Но юридическая позиция, моральная позиция и поддержка народа у нас по этому вопросу есть".  

Напомним, ранее по поводу трехдневного голосования высказался лидер партии Геннадий Зюганов:

"Хочу четко определить свою позицию по "новациям" в виде 3-х дневного голосования, которое власть протащила в избирательное законодательство.

Я полагал, что Э.А. Памфилова все-таки будет отстаивать закон, стабильность в стране, достойные демократичные выборы.  Но, к сожалению, Центризбирком все больше становится прикрытием абсолютно разрушительной политики, которая чревата массовыми беспорядками.

ЦИК, начиная с президентской кампании-2018, прикрывает вопиющие безобразия, включая травлю народного лидера - Павла Грудинина! Лучше бы Памфилова спросила у некоторых деятелей из администрации президента: вы что творите, вы ошалели? Задала бы вопрос: сколько нужно людей, чтобы 3 дня и 3 ночи караулить урны для голосования?! Вместо этого она лицедействует.

Выборы де-факто стартовали, и власти меняют правила по ходу игры. Если в футболе начнут прямо во время матча менять правила в пользу одной команды, организаторов назовут, в лучшем случае, идиотами. Но в российской политике такое случается сплошь и рядом. Этот суетливый блеф может привести к самым печальным последствиям".

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