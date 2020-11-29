Красно-сине-белые шары украсили новогоднюю ель в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

В воскресенье на площади Кирова в Петрозаводске установили новогоднюю елку и начали украшать.

Фотокоррепондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как украшают новогоднюю ель на площади Кирова, и отметил, что разноцветные шары были новые.

В администрации города ранее сообщали, что в этом году Петрозаводск раньше обычного решили начать украшать к Новому году.

"В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей", - сообщили в мэрии города.