890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мэрия ликвидирует еще одну автостоянку в центре Петрозаводска 6
Сегодня 07:15
Врач опроверг мнение, что борьбу со старением нужно начинать с 40 лет
29.11.2020 21:40
Первая группа врачей из Санкт-Петербурга приехала в Карелию на помощь коллегам 8
29.11.2020 14:27
В Петрозаводске ищут молодых людей, подозреваемых в грабеже (ВИДЕО) 2
29.11.2020 16:45
Специалисты назвали признаки поддельной воды в бутылках
29.11.2020 19:40
Жители Карелии желают не унывать Артуру Парфенчикову в день рождения 15
29.11.2020 12:26

Красно-сине-белые шары украсили новогоднюю ель в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 30 Ноября 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

В воскресенье на площади Кирова в Петрозаводске установили новогоднюю елку и начали украшать.

Фотокоррепондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел, как украшают новогоднюю ель на площади Кирова, и отметил, что разноцветные шары были новые.

В администрации города ранее сообщали, что в этом году Петрозаводск раньше обычного решили начать украшать к Новому году.

"В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей", - сообщили в мэрии города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:29
Капитал
Вилами по воде
Как уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" в Олонце обнажило почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти.
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»