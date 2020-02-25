Красную книгу Карелии переиздадут в четвертый раз

Правительство республики Карелия выделило в этом году деньги на переиздание Красной книги региона.

До настоящего времени Красная книга издавалась в республике трижды. В последний раз брошюру опубликовали в 2007 году. Дальнейшие обновления и переиздание книги неоднократно переносились в связи с отсутствием финансирования, сообщили в правительстве Карелии.

В 2020 году на подготовку очерков об объектах растительного и животного мира запланировано 1,85 млн рублей, на издание книги – 2,5 млн рублей.

Сейчас ведется работа по актуализации перечня охраняемых краснокнижных видов. После его утверждения начнется подготовка очерков, которые включают в себя картографические, описательные, иллюстративные данные о животных и растениях, а также факторы негативного воздействия на них.

Красная книга Карелии обобщает материалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, напомнили в правительстве республики.

Ранее сообщалось, что к 100-летию республики издан альбом "Петроглифы Карелии".