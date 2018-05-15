Красный свет для пешеходов хотят сократить до 45 секунд

Такое ограничение предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который планируется утвердить в будущем году.

До конца года в России планируется завершить разработку ПНСТ "Схемы светофорного регулирования", рассказал глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский.

Документ рекомендует урегулировать время на пешеходных светофорах таким образом, чтобы перехода дороги нужно было ждать максимум 45 секунд, пишет auto.mail со ссылкой на газету "Известия".

Сейчас на многих переходах приходится ждать до полутора, а порой и до трех минут. Эксперты подсчитали, что нетерпеливые пешеходы начинают перебегать на красный свет уже после 45 секунд. При этом идеальным временем ожидания для пешеходов является и вовсе 30 секунд, добавил он.

Стандарт также рекомендует вводить на перекрестках возможность одновременно пересекать дорогу и пешеходу, и транспорту. Но только в том случае, если на трассе рекомендованная скорость не больше 50-60 км/ч. Это удобно, например, в моменты, когда для автомобилей разрешен только поворот на дорогу с "зеброй".

По словам Шумского, нетерпеливые пешеходы нередко провоцируют аварии. Нововведения позволят сократить количество ДТП с их участием. В Росстандарте полагают, что ПНСТ, который будет регламентировать работу светофоров, направлен "на повышение безопасности дорожного движения".

Разработка документа "предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год и осуществляется без привлечения средств федерального бюджета". Утверждение стандарта запланировано на 2019 год.