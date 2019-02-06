Красулин возглавил "ТНС-Энерго. Карелия", но останется представителем собственников "Карбон-Шунгита"

Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.

- Предыдущий руководитель "ТНС-Энерго Карелия", управляющий директор Олег Доценко перешел на работу на федеральный уровень, и руководство компании в Москве выбирало из менеджеров, которые есть на территории Карелии, ему на замену. Республиканские власти к этому назначению никакого отношения не имеют. Это было решение руководства "ТНС-Энерго" в Москве и мое личное, когда мы обсудили условия. Олег Доценко останется моим непосредственным руководителем.

"ТНС-Энерго" как энергосбытовая компания выполняет очень важную функцию сбора финансов с потребителей электроэнергии на территории республики. Для меня, как менеджера, это новая интересная работа.

Я уже написал заявление и сложил с себя полномочия генерального директора "Карбон-Шунгит". Однако останусь в компании как представитель собственников, чтобы определять основные направления развития предприятия в переходный период. Меня попросили, чтобы какое-то время, полгода или год, я помогал формировать решения учредителей для голосования на собрании акционеров. Это только стратегические вещи – куда дальше движемся, куда тратим основные финансы и т.д. Должность гендиректора в "Карбон-Шунгит" решили сократить, исполнительным директором станет представитель трудового коллектива. Какое-то время я буду ему помогать, что-то подсказывать.

Не хочу себя хвалить, но собственникам понравилось управление в течение последних трех лет. Когда я пришел туда работать, предприятие показывало убытки. Недавно мы отчитались по 2018 году, прибыль составила 30 миллионов. Думаю, что это повлияло на решение собственников изменить форму управления. В "Карбон-Шунгит" чуть более 50% акций находятся у государства, но устав акционерного общества составлен таким образом, что голосуют всегда все, 100%. Второй собственник – это крупная частная корпорация "Уралхим", которая входит в тройку мировых по производству удобрения. Все решения в обществе принимаются единогласно, и поэтому стороны отталкиваются от здравого смысла.

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