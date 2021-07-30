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За безопасность и долговечность!

Новости. Экономика
10:05, 02 Августа 2021
фото: © freepik

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Интервью с техническим директором «Центральной лифтовой компании» Виталием Гринько.

Лифт является транспортным средством повышенной опасности, каждый день лифты перевозят большее количество людей, чем любое другое транспортное средство.

Сейчас уже никто не боится пользоваться лифтами – за безопасность пассажиров любого современного подъемника отвечают электронные и механические устройства безопасности. Одно из них – автоматические ловители. При превышении допустимой скорости движения кабины вниз срабатывает ограничитель скорости лифта, который приводит в действие систему ловителей: кабина лифта останавливается на направляющих, исключая дальнейшее перемещение кабины.

Об этом рассказал технический директор «Центральной Лифтовой Компании» Виталий Ильич Гринько.



Центральная Лифтовая Компания работает с 2019 года, на данный момент обслуживает около 70 лифтов в МКД на Кукковке, Древлянке, Ключевой и в центре. Компании доверили монтаж и обслуживание лифтового оборудования Строительная компания «NOVA», строительная компания «МИР», Отель международного уровня PITER INN, управляющие организации «Отич-Строй+», Новая Управляющая Компания», ММП ЖКХ Кондопожское.

На рынке обслуживания лифтов уже нет монополии, мы предоставляем качественные услуги и поддерживаем лояльную тарифную политику. Поэтому новых объектов обслуживания становится все больше, все больше компаний доверяют нам свое лифтовое оборудование. Мы всегда держим высокую планку, выполняя полный объем услуг, от этого зависит безопасность пассажиров и долговечность работы лифтового оборудования.

В штате компании все специалисты аттестованы в Центре Оценки Квалификаций и имеют все необходимые допуски.

При соблюдении правил пользования лифтами, которые висят в каждой лифтовой кабине, все оборудование, которое мы обслуживаем, работает корректно. Случай из практики Центральной Лифтовой Компании, когда девушка, получив приятное сообщение по телефону, запрыгала от радости, в связи с чем сработали ловители и лифт остановился. Да, бывает и такое.

Специалисты компании не только обеспечивают техническое обслуживание и ремонт, но и в прямом смысле спасают людей, застрявших в лифте. Единая диспетчерская служба, как и аварийная, работают круглосуточно.

Ребятам не раз приходилось приезжать на вызовы не только днем, но и ночью. Один собственник, возвращаясь поздно домой, уронил в шахту лифта ключи от квартиры, и был несказанно рад, когда сотрудники лифтовой компании их благополучно достали и вернули владельцу.

Чаще всего падают ключи и детские игрушки, и то и другое весьма дорого их владельцам, поэтому специалисты «Центральной Лифтовой Компании» всегда выручают. Однажды в шахту лифта с пятого этажа упал мобильный телефон, когда его достали, оказалось, что гаджет ничуть не пострадал при падении и эта история закончилась благополучно. Да и с такими профессионалами, по-другому и быть не может!

 

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