Стало известно, насколько в России подорожало обслуживание автомобилей

С начала 2023 года стоимость обслуживания автомобилей в России заметно выросла.

Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей за 11 месяцев 2023 года увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Стоимость обслуживания автомобиля за январь — ноябрь 2023 года стоила его владельцу в среднем 7,7 тыс. рублей. За год средний чек вырос на 23%», — сказала она.

По словам собеседницы, одна из главных причин увеличения среднего чека — кадровая проблема в отрасли. Работодатели в сфере автобизнеса нацелены на сохранение и привлечение кадров, на повышение престижа профессии.

Чтобы повысить зарплату сотрудникам, на станциях увеличивается стоимость нормо-часа. В меньшей степени на рост среднего чека повлияли цены автозапчастей. В этом году они росли не так стремительно, как в прошлом 2022-м. Во многом на этой категории товара сказалась валютная переоценка и инфляция.