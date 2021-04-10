Кратковременное тепло идет в Петрозаводск

В воскресенье, 11 апреля, в Петрозаводск придет тепло, но ненадолго.

В паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии» сообщается, что с воскресенья в Петрозаводске начнет повышаться температура.

«В воскресенье ожидается повышение до +6...+8 градусов, в понедельник до +12...+14 градусов, а во вторник и вовсе не исключен прогрев до +16 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», - написано в паблике погоды.

Также в сообщении паблика указывается, что тепло, к сожалению, будет кратковременным и уже к концу недели похолодает до +5...+7 градусов.