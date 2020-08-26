Кратковременные дожди ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 27 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем – небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью будет +8, +10 градусов, днем потеплеет до +17.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, западный, на юге – юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +7, +12. Может похолодать до +2 градусов. Днем потеплеет до +19.