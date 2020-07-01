Кратковременные дожди ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 2 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер юго-западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +15 градусов. Днем будет +17, +22 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Ночью температура воздуха составит +12, +14 градусов. Днем воздух согреется до +20, +22 градусов.
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