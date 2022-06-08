Кражи из магазинов Карелии совершают одни и те же воры

Каждый пойманный с поличным вор совершает, в среднем, по 10 краж из магазинов Карелии.

Об этом сообщили в интервью телеканалу «Сампо ТВ. 360» заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес.

По его словам, с начала года в республике было совершено около 800 таких преступлений, задержаны 87 подозреваемых.

«То есть у нас получается, что каждое лицо совершило по 10 краж. Одни и те же лица. Причем, есть такие лица, которые совершают и 30 и 40 краж, и это нам дает очень высокий удельный вес этих преступлений», — пояснил зампрокурора.