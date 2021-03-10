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Кредиторы отсудили у жителя Карелии наследство в счет долга умершей жены

Новости. Общество
11:47, 11 Марта 2021
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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После смерти супруги житель Карелии получил в наследство полквартиры и долги умершей, которые пришлось отдавать, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

Кредитная организация обратилась в суд с иском к наследнику (супругу) умершей заемщицы на том основании, что женщина накопила долг по кредитным договорам. После ее смерти в наследство вступил супруг, поэтому к нему перешли обязательства по выплате кредитного долга.

Суд установил, что женщина оформила несколько кредитных договоров и допустила просрочку платежей. После ее смерти наследственное дело не оформлялось, вместе с тем заемщице и ее супругу на праве собственности принадлежала квартира, по 1/2 доли каждому. Поскольку супруг после смерти проживал и был зарегистрирован в этой квартире, он фактически вступил в наследство после смерти супруги.

Так как стоимость перешедшего к мужчине наследственного имущества не превышала размер задолженности, суд принял решение о частичном удовлетворении иска в пределах стоимости принятого наследства.

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