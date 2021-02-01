Кремль готов смягчить наказание за экстремизм

Путин предложил изучить возможность введения административной преюдиции по экстремистской статье Уголовного кодекса РФ.

Президент России Владимир Путин дал поручение председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и генеральному прокурору страны Игорю Краснову проанализировать практику применения статьи 280 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и рассмотреть вопрос о возможности введения по ней административной преюдиции. Это означает, что уголовная ответственность за преступление, предусмотренного 280-й статьей, будет наступать только в случае его повторного совершения.

Как отмечается на сайте главы государства, поручение о смягчении наказания за экстремизм дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2020 года. С предложением ввести административную преюдицию по экстремистской статье к Путину обратился публицист Александр Верховский.