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Кремль готов смягчить наказание за экстремизм

Новости. Общество
20:40, 01 Февраля 2021
фото: © pixabay
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Путин предложил изучить возможность введения административной преюдиции по экстремистской статье Уголовного кодекса РФ.

Президент России Владимир Путин дал поручение председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и генеральному прокурору страны Игорю Краснову проанализировать практику применения статьи 280 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и рассмотреть вопрос о возможности введения по ней административной преюдиции. Это означает, что уголовная ответственность за преступление, предусмотренного 280-й статьей, будет наступать только в случае его повторного совершения.

Как отмечается на сайте главы государства, поручение о смягчении наказания за экстремизм дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2020 года. С предложением ввести административную преюдицию по экстремистской статье к Путину обратился публицист Александр Верховский.     

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