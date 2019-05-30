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Новости. Общество
22:00, 30 Мая 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС

Кремль обеспокоен падением доходов россиян

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В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов граждан, и этот процесс вызывает обеспокоенность госструктур.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он призвал с осторожностью относиться к публикуемым показателям, передает сайт "Актуальные комментарии".

"Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя в целом это общий фон, который является объектом очень пристального внимания", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, в 2019 году россияне уже должны почувствовать эффект от реализации национальных проектов, которые направлены в том числе и на повышение благосостояния населения.

К статистическим данным необходимо относиться осторожно, так как "иногда показатели весьма волатильны" и их корректировка происходит "прямо на следующий день", — заявил Песков.

Напомним, в конце мая Росстат опубликовал доклад "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств" за IV квартал 2018 г. Согласно официальным данным, 48,2% россиян могут позволить себе покупку только еды и одежды, а на более крупные товары им не хватает денег. Реальные располагаемые доходы граждан, согласно данным Росстата, падают пять лет подряд.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-30 22:51:59
Что нового из этой новости я должен узнать про идиотизм российского капитализма? Ничего.
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