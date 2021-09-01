Кремль признался в мониторинге Telegram-каналов

В Кремле мониторят информацию, распространяемую в Telegram-каналах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль мониторит информацию, распространяемую в Telegram-каналах. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы, конечно, мониторим Telegram-каналы, это стало неотъемлемой частью нашего всего информационного пространства. Это такой скорее феномен российский, Telegram-каналы, потому что в англоязычном сегменте они не получили такого информационного значения, как у нас. Это очень важный сегмент. Конечно, мы смотрим», — заявил Песков в рамках марафона российского общества «Знание».