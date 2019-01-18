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Новости. Общество
12:41, 18 Января 2019

Крещенские купания впервые пройдут на набережной Петрозаводска

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В ночь с 18 на 19 января обряд погружения в купель будет организован на льду Онежского озера вблизи памятника Петру I.

Массовые крещенские купания, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января с 23.00 до 3.00, начнутся с торжественного богослужения и выстрела из пушки.

"Для обеспечения безопасности крещенских купаний будут привлечены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, Карельской республиканской поисково-спасательной службы и две бригады медицинских работников – от подразделений Минздрава и специализированной пожарной части Петрозаводска", - сказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов.

Рядом с крещенской купелью установят палатки для переодевания, торговую точку с горячим чаем и кофе.

Обеспечивать безопасность также будут сотрудники полиции, представители администрации города и казаки. В мероприятии примут участие и представители военно-исторического клуба "Стражникъ".

"Толщина льда в месте установки купели – 32 сантиметра, купель будет максимально приближена к причалу. Вход к месту крещенского купания предусмотрен от памятника Петру I, где мы разместим первый разделительный барьер", - отметил Игорь Виноградов.

Организаторы ожидают, что число участников массового мероприятия составит от 500 до 3 тысяч человек.

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