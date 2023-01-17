Крещенскую оттепель в Карелии сменят морозы

Карельский Гидрометцентр рассказал о крещенской оттепели, которую сменят морозы.

Как отметили синоптики карельского Гидрометцентра, уже неделю погодные условия на территории нашей республики находятся под влиянием североатлантических циклонов. С юго-западными и южными потоками в регион продолжает поступать теплый влажный воздух, температурный фон превышает норму на 7–10℃, то и дело выпадают осадки смешанного характера, при прохождении атмосферных фронтов усиливается ветер южного направления.

«Как это ни парадоксально, но кульминация потепления придется как раз на православный праздник Крещения — 19 января, который в народе ассоциируется с крещенскими морозами. В этом году ожидается крещенская оттепель: ночью температура воздуха в Карелии будет в пределах от минус 4 до плюс 1℃, дневной максимум составит минус 1℃, плюс 4℃. В Петрозаводске ночью будет около 0℃, днем плюс 2, плюс 4℃. Велика вероятность установления в этот день температурных рекордов», — отметили в Гидрометцентре.

По информации синоптиков, ближе к выходным дням, 21 и 22 января, погодный маятник качнется в сторону Сибирского антициклона, атмосферное давление вырастет, осадки прекратятся, начнет подмораживать — ночью до минус 5, минус 10℃, на севере местами до минус 15℃, днем до минус 3, минус 7℃.