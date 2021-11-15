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«Крестятся, что живы»: житель Петрозаводска предупредил об угрозе падения ледяной глыбы на прохожих

Новости. Общество
16:25, 30 Декабря 2021
фото: «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте

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Ледяная глыба, нависшая над подъездом жилого дома в Петрозаводске, может упасть на головы прохожих.

Об этом предупредил подписчик группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По его словам, опасность грозит тем, кто проходит мимо дома по адресу пр. Ленина, 33Б.

«Висит сталактит метра 1,5 над самым подъездом. Жильцы, которые это замечают, в подъезд проскакивают на скорости и крестятся, что живы», — написал автор.

По его словам, до управляющей компании жильцы дозвониться не смогли.

«Учитывая, что вдоль дома через двор идет масса народа — с универа, жильцы соседних домов, родители ведут детей в садик, то потенциальных жертв предостаточно. О проезжающих машинах я уже не говорю. Похоже, что реакция последует после того, как кого-нибудь убьет», — добавил подписчик.

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Комментарии

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Мих
2021-12-30 17:24:31
Мирошник и Бекелева уже нет , но дело их и бардак живут в ПТЗ .
Экспeрд
2021-12-30 17:16:07
В тех палестинах потомственные бездельники проживают. Раньше их номенклатурой величали, а теперь блогерами с айфонами наперевес.
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