Кристина Асмус полностью обнажилась на съемках нового фильма

31-летняя российская актриса Кристина Асмус сыграла главную роль фильме "Текст" с откровенными сценами.

Фильм "Текст" режиссера Клима Шипенко скоро выйдет в прокат. Асмус призналась, что картина содержит откровенные постельные сцены.

По словам артистки, все эротические сцены были сняты на мобильный телефон. Для режиссера было принципиально важно, чтобы героиня была абсолютно обнаженной – как есть, как в жизни. Впрочем Асмус такое предложение ничуть не смутило, пишут "Дни.ру".

"Если мы обнажаем душу, почему не можем обнажить тело? Почему мы вдруг здесь должны играть в поддавки и идти на какие-то компромиссы? Это же часть нашей жизни, и часть жизни героев фильма", – заявила супруга Гарика Харламова в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды".

К слову, это был первый подобный опыт в жизни знаменитости. Асмус утверждает, что немного переживала за конечный результат.

"Для меня это суперроль, ради такого материала приходят в профессию", – призналась телезвезда.