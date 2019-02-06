Кристина Орбакайте примерила смешной костюм

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Певица объявила себя талисманом года Свиньи. Звезда опубликовала в Instagram поздравление с праздником, проиллюстрировав их забавным фото.
"Вот теперь уж точно наступил год Свиньи по китайскому календарю! В этом году я ваш талисман. Верим в чудеса и любовь!", – написала Кристина.
На снимке она стоит в джемпере с вышитой розовой хрюшкой и в пушистой шапке с пятачком и копытцами. Руками певица придерживает круглые ушки головного убора, пишет Cosmopolitan.
Некоторые даже вспомнили строки из песни Орбакайте: "Талисман, не обмани мои надежды. Талисман, в тебя я верю, как и прежде".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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