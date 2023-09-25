Крокодилы пожалели собаку, упавшую в реку

Рептилии помогли упавшей в воду собаке выбраться на берег.

Группа крокодилов помогла упавшей в реку собаке выбраться на берег. О необычном случае сообщает Лента.ру со ссылкой на научное издание Journal of Threatened Taxa.

В Индии бездомный пес в попытке скрыться от преследующей его своры собак прыгнул в реку Савитри. Однако животное угодило в еще большую опасность, поскольку прямо рядом с местом его падения оказалось несколько крупных крокодилов. Рептилии при этом не напали на пса, а начали рылами подталкивать его к берегу. В результате они спасли собаку, которая благополучно выбралась из воды.

Этот случай заинтересовал ученых. Изучив историю, они пришли к выводу, что крокодилы были «дружелюбны». В опубликованной статье авторы утверждают, что спасение собаки может свидетельствовать о наличии у крокодилов зачатков эмоционального интеллекта. «Крокодилы были на подходящем для атаки расстоянии и могли легко съесть собаку, однако никто из них не инициировал нападение, вместо этого они подтолкнули собаку к берегу, демонстрируя отсутствие голода», — написали индийские зоологи Уткарша М. Шаван и Манож Р. Боркар.

Взрослые индийские крокодилы достигают пяти с половиной метров в длину и веса до 450 килограммов.