«Кровь стынет в жилах» — показали, во что превратилась школа в Петрозаводске

«Столица на Онего» показала, во что превратилась школа-заброшка в Петрозаводске, бывшая «лучшим зданием в районе».

«Столица на Онего» ранее писала о бывшей школе № 31, здание которой превратилось в пристанище для бездомных, алкоголиков и подростков.

Наша коллега побывала на месте заброшки, и не только на месте, но и внутри забытого и разрушающегося строения и сделала многочисленные фото.

На снимках — 8-я, она же 31-я школа, она же «лучшее здание в районе», как отметила автор кадров.



Многочисленные посты о том, что творится в стенах здания, не оставили ее равнодушной — ведь, последний год школьной учебы она провела именно в этой школе, рассказала коллега.

«Что там будоражащий репортаж с наложенной музыкой из хоррора, бр-р-р-р-р. Аж кровь стынет в жилах…у кого-то…наверное», — сравнила автор публикации.



Интересное наблюдение сделала коллега в ходе странствия — потолки в школе зашиты гипсокартоном, будто недавно, и прокомментировала: «занятно-занятно».



По словам отважного сотрудника «Столицы», из всех заброшек, эта самая чистая и в ней нет даже неприятных запахов. Никаких шприцов тоже нет, призывов вызвать Сатану тоже.



Единственное, что там опасно — прогнившие местами полы и дырки в них, ну и огромные гвозди, на которые можно упасть, отметила коллега и опубликовала видео с места посещения небезопасного здания.