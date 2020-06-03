Круизным теплоходам могут разрешить причаливать в Деревянской бухте

Министерство транспорта России рассматривает возможность строительства причальных сооружений в Деревянской бухте Онежского озера для швартовки круизных теплоходов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

"Возможно создание комплекса причальных и волнозащитных сооружений в Деревянской бухте Онежского озера для швартовки маломерных судов и круизных теплоходов", - приводит слова Дитриха пресс-служба правительства.

Два года назад в Деревянской бухте началось строительство причалов для яхт.

Где еще в Карелии смогут принимать крузные теплоходы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".